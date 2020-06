Il Comune di San Lorenzo approva la progettazione relativa al Pon Cultura e Sviluppo

Con apposito atto deliberativo è stata approvata la progettazione sul programma di azione e coesione complementare al pon cultura e sviluppo 2014/2020 piano cultura e turismo aperto dal MIBACT ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti delle regioni di Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e sicilia. Il progetto che è meglio conosciuto come progetto sui borghi antichi d’italia che presentato dal comune di San Lorenzo mira a riqualificare il borgo storico, attenzionando i luoghi natii di San Gaetano Catanoso a chorio di San Lorenzo, San Gerasimo a San Lorenzo e la Madonna nera della cappella in frazione San Pantalene. Verrà attenzionato il palazzo della cultura sito in San Lorenzo, nell’ex scuola elementare, sede della biblioteca intitolata ad antonino Arcidiaco. La scheda progettuale stilata dal responsabile dell’ufficio tecnico ing. Marco Antonio sergi unitanente allo staff dell’ufficio tecnico è stato inviato entro i termini stabiliti e rimane in attesa di valutazione da parte del Ministero.