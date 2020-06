Lecce. Lite per motivi di eredità: 2 fratelli al Pronto Soccorso ed il cognato denunciato

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere un 70enne, incensurato, originario della provincia di Brindisi ma residente a Lecce. L’uomo, si era incontrato con i due fratelli, suoi cognati, nei pressi del bar amici di via dell’Abate per esaminare insieme una questione di natura ereditaria, evidentemente non ha gradito alcuni punti degli accordi e dalle semplici parole è passato alle vie di fatto. Ha estratto dalla tasca una forbice con la quale ha colpito e ferito i due fratelli: il primo alla spalla sinistra ed il secondo, intervenuto per sedare gli animi, alla mano sinistra.

I due fratelli, lievemente feriti, si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi dove, poco dopo, sono stati raggiunti dal cognato, in compagnia di due amici, per accertarsi delle loro condizioni. Al posto fisso di Polizia dell’ospedale, i tre protagonisti dell’episodio, hanno riferito la stessa versione, pertanto, a seguito della querela dei due fratelli il cognato ”aggressore” è stato denunciato per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

