Lepri “boxeur”, il video di una “simpatica” rissa tra lepri

La clip riprende un litigio tra lepri che se le danno di santa ragione. Guardate un po’ cosa fanno

Durante la stagione riproduttiva delle lepri, il comportamento di questi animali, di solito tra loro socievoli, cambia ed è possibile osservarne gruppetti vagare come impazziti, rincorrendosi fino allo sfinimento e ingaggiando buffe battaglie in atteggiamenti di pugili sul ring. Questa eccitazione inizia già in primavera e i maschi perdono ogni prudenza mettendosi sulle piste delle femmine in ogni ora del giorno e della notte. Capita che più maschi arrivino nei pressi di una femmina disponibile e in questo caso nascono le lotte già ricordate prima, autentiche gare di pugilato, con i pretendenti in piedi, l’uno di fronte all’altro a tirare di destro e sinistro. Chi vuole fotografare queste scene deve, ovviamente, portarsi in quelle campagne dove le lepri abbondano, magari in quelle zone interdette alla caccia e adibite al ripopolamento. Non è necessario ricorrere all’appostamento da capanno, perché è difficile intuire dove avverranno gli scontri e il mezzo più propizio rimane l’automobile. Con l’auto, infatti, è possibile percorrere le carreggiate o le strade che costeggiano i campi seguendo “a vista” le coppie di lepri. Poi bisogna sperare che la dea bendata, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, come per questo video porti le lepri eccitate a tiro di videocamera. A dir la verità non è poi così improbabile che ciò avvenga, poiché le lepri in quelle circostanze perdono ogni diffidenza e nelle loro rincorse sono capaci di passare vicinissime all’automobile ferma per strada. Ecco il video: https://youtu.be/kWSuQDobBAk