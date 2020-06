Avellino, incidente ferroviario a Avella

I Vigili del Fuoco alle 17.15 del 29 Giugno, sono intervenuti ad Avella in località Tombe Romane, per un incidente ferroviario che ha visto coinvolto un treno della Circumvesuviana ed un’autovettura. Nel violento impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo il conducente. La squadra, giunta sul posto ha stabilizzato il ferito, lo ha estratto dalle lamiere per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Nola per le cure del caso. L’intervento di messa in sicurezza e di recupero del veicolo incidentato è durato alcune ore.

