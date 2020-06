Cinema. Maratea, torna kermesse estiva dal 31 Luglio al 1 Agosto

Incontri e Masterclass per il rilancio del settore

(DIRE) Potenza, 30 Giu. – Si terranno i prossimi 31 luglio e 1 agosto, Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata. Spazio ai giovani talenti lucani e a numerosi professionisti per confrontarsi su arte e cultura, “con l’auspicio di un immediato rilancio”, fa sapere in una nota l’associazione Cinema Mediterraneo, promotrice dell’iniziativa. Oltre a personaggi legati al cinema, al teatro e alla televisione, saranno presenti cantanti, musicisti, danzatori e diverse maestranze. Previste alcune masterclass che saranno tenute, tra gli altri, dal regista Massimiliano Bruno e dalla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. E incontri con Kledi Kadiu, Anbeta Toromani e Alessandro Macario. “Marateale – spiega Antonella Caramia, presidente dell’associazione – segnera’ la rinascita del cinema in Basilicata, a cui seguira’ un altro importante evento come il Lucania Film Festival a Pisticci. Tutto questo, ovviamente, sara’ realizzato rispettando i decreti governativi e regionali legati al covid19 e usando tutte le dovute precauzioni. Siamo orgogliosi che proprio Marateale segnera’ l’inizio degli eventi dedicati al cinema e alla cultura in Italia”. (Com/Anm/Dire) 17:07