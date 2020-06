Coronavirus. Toti: Non tornerà lockdown generalizzato

“Oggi patologia molto gestibile, quasi residuale”

(DIRE) Genova, 30 Giu. – “Facendo i debiti scongiuri, non credo che in Italia si tornera’ piu’ a un lockdown generalizzato. Si reagira’ in via locale. Il sistema sanitario ha ormai una capacita’ di individuare, tracciare e isolare i singoli cluster molto rapida ed efficace”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervistato a “24 Mattino” su Radio24. “Negli ospedali- aggiunge il governatore- i numeri dei malati continuano a scendere: in Liguria, oggi siamo sotto i 50 ricoverati, eravamo arrivati a 1.500, e abbiamo solo tre terapie intensive, reduci del passato. Oggi il covid e’ una patologia molto gestibile, quasi residuale”. (Sid/ Dire) 10:55