Hong Kong. Bernini (FI): Italia non può restare in silenzio

(DIRE) Roma, 30 Giu. – “La Cina ha varato la legge sulla sicurezza nazionale che cancella di fatto l’autonomia di Hong Kong e ha gia’ determinato lo scioglimento del partito pro democrazia. Una legge liberticida che tende ad annientare i dissidenti non a caso gia’ definiti ‘criminali’. Dalle democrazie occidentali, e non solo, si sono gia’ elevate proteste indignate. Ci aspettiamo anche dal governo italiano un passo formale nei confronti di Pechino. O il ministro Di Maio continua a ritenere che l’autonomia di Hong Kong sia un fatto interno del regime cinese?”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 18:58