Honk Kong. Approvata legge contro sovversione e secessione

(DIRE) Roma, 30 Giu. – Approvata oggi in Cina una legge per la “sicurezza nazionale” che criminalizza tentativi di secessione, sovversione e collusione con forze straniere. Le nuove norme dovrebbero essere applicate anche a Hong Kong, l’ex colonia britannica attraversata negli ultimi anni da proteste di piazza e tensioni in chiave anti-Pechino.

Il via libera, da parte del Congresso nazionale cinese, e’ giunto alla vigilia del 23° anniversario del trasferimento della sovranita’ su Hong Kong da Londra a Pechino.

I dettagli del testo dovrebbero essere diffusi nel corso della giornata. (Vig/Dire) 10:07