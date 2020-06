Mes. Gelmini: Italia non può essere ostaggio del M5S

(DIRE) Roma, 30 Giu. – “Sul Mes la maggioranza e’ spaccata e il premier Conte non ha il coraggio di prendere una posizione. Il voto parlamentare sul Fondo Salva Stati, a quanto si apprende, verra’ ulteriormente rinviato. Il generale agosto silenziera’ la discussione e assicurera’ un’ulteriore prorogatio per una maggioranza oramai sfibrata e con i numeri ridotti al lumicino. L’Italia pero’ non puo’ essere ostaggio del Movimento 5 Stelle e dell’immobilismo del Presidente del Consiglio: un governo senza linea sui 37 miliardi del Mes e’ un governo per tirare a campare”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Tar/ Dire) 18:12