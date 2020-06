Milano, accoltella il vicino di casa durante una lite: Polizia lo arresta

Questa notte alle 02.45 circa in via Trilussa, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuta perché era stata segnalata una lite tra vicini. Un italiano di 46 anni, durante una lite, è salito al piano di sopra dove vive una coppia di anziani e ha accoltellato il 68enne con un coltello da cucina. La vittima, è stata trasportata in gravi condizioni e in arresto cardiaco all’Ospedale Niguarda. L’autore del ferimento è stato subito bloccato dai poliziotti e accompagnato in Questura dove, dopo il decesso della vittima alle ore 03.40, è stato arrestato per omicidio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945efb2a0e50f5b164376043