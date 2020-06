Porti. Approvato bilancio consuntivo 2019 Autorità Gioia Tauro

Avanzo di 120 mln di euro impegnati per interventi strategici

(DIRE) Reggio Calabria, 30 Giu. – Con il parere favorevole dei revisori dei conti, il Comitato portuale ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2019 dell’Autorita’ portuale di Gioia Tauro. L’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, ha chiuso la gestione finanziaria con un avanzo di amministrazione di oltre 120 milioni di euro.

Si tratta di somme, in parte, gia’ vincolate alla valorizzazione infrastrutturale degli scali portuali, che ricadono nella propria circoscrizione, attraverso la realizzazione di opere ritenute strategiche, in base a quanto definito nel Piano operativo triennale 2020-2022 dell’Ente, per un valore di 45 milioni di euro. Tra queste, assumono rilevanza il bacino di carenaggio per il porto di Gioia Tauro, l’impianto anti-intrusione e anti-scavalcamento a sostegno delle attivita’ di security portuale, la realizzazione di una struttura polifunzionale frontaliera (Punto Ped), i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione dei moli sottoflutti e foranei del porto di Crotone e la riorganizzazione della viabilita’ veicolare nel porto di Corigliano Calabro (Cosenza).

