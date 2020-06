Roma. Torpignattara–Centocelle. Arrestati dalla Polizia di stato un uomo ed una donna responsabili di numerosi furti ai danni di esercizi commerciali della zona

Nei giorni scorsi, i quartieri di Torpignattara e Centocelle erano stati interessati da numerosi furti ai danni di alcuni esercizi commerciali, principalmente farmacie e supermercati. L’autore dei reati, presumibilmente un uomo, era solito procedere ad un vero e proprio sfondamento delle vetrine dei negozi, o armato di un grosso sasso o con l’aiuto di un veicolo, per penetrarvi all’interno e impadronirsi della cassa e/o di altri valori presenti. Da ricordare che, a causa dell’emergenza in corso, tali esercizi sono gli stessi che hanno assunto il ruolo di vero e proprio presidio emergenziale di particolare importanza per l’intera cittadinanza. Tali episodi avevano creato un vero e proprio allarme tra gli appartenenti a tali categorie imprenditoriali i quali, in più occasioni e con diverse modalità, avevano richiesto un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti e principalmente delle Forze dell’Ordine. Al fine di rispondere a tale esigenza i dirigenti del commissariato di Torpignattara Giuseppe Amoruso e del commissariato Prenestino Roberto Arneodo, hanno predisposto particolari e mirati servizi di controllo nelle zone interessate, secondo le direttive del Questore di Roma, Carmine ESPOSITO.

Tali reati, per le particolari modalità di realizzazione e per il fatto che interessavano esercizi commerciali ubicati nella stessa zona, sembravano essere accumunati da una medesima regia, da ricondurre, apparentemente, a qualcuno che conoscesse il territorio, privilegiando obiettivi facili, scarsamente protetti e con una disponibilità notturna di provvista di denaro. Le conseguenti ed immediate attività investigative messe in atto dai suindicati uffici di Polizia, utilizzando soprattutto le immagini riprese dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali, hanno permesso di indirizzare le indagini nei confronti di alcuni soggetti residenti nel territorio.

Nel corso della notte di sabato gli uomini del commissariato Torpignattarae gli agenti della sezione Volanti diretto da Giuseppe Sangiovanni, nel corso di un mirato servizio, dopo essere stati messi in allerta da tre segnalazioni di tentato furto, tutti perpetrati con lo stesso modus operandi, sono riusciti ad arrestare T.B. di 43 anni e la sua complice P.C. di 33 anni, bloccandoli mentre tentavano l’ennesimo furto, questa volta ai danni di una farmacia di via Dino Penazzato. Le modalità nell’esecuzione del furto sono risultate le stesse di quelle messe in atto nel corso di altre azione delittuose, già al vaglio degli investigatori: l’uomo è stato sorpreso mentre con un grosso masso, portato poco prima sul luogo, tentava, lanciandolo con violenza, di sfondare la vetrata della farmacia. Gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo e dopo la convalida T.B. è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre P.C. è in attesa di giudizio. Non si escludono ulteriori provvedimenti nei confronti dei predetti.