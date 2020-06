Salvini. A Castel Volturno immigrazione clandestina di massa, svuotare i campi

(DIRE) Roma, 30 Giu. – Sul campo di accoglienza di Castel Volturno bisognerebbe aprire una vertenza con l’Europa? “Lei si ricordera’ che l’anno scorso a Ferragosto ero a Castel Volturno”. Quindi, “su questo si’, ma bisogna anche svuotarli. Gli immigrati regolarmente presenti hanno tutti i diritti di tutti gli altri. Qua a Castel Volturno c’e’ immigrazione clandestina di massa e quindi non e’ possibile che i cittadini di Castel Volturno paghino le tasse anche per quelli che non le pagano”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega a Castel Volturno, in provincia di Caserta. (Vid/ Dire) 09:39