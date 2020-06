Sociale. Straniero uccide e cuoce un gatto, Ceccardi: Questa è integrazione?

(DIRE) Roma, 30 Giu. – Uccide un gatto e lo cuoce nei pressi della stazione ferroviaria di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Uno straniero di 21 anni, e’ stato identificato e denunciato per uccisione di animali: il video che lo ritrae intento a cuocere un gatto e’ diventato virale in rete. Nelle immagini, postate anche da Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista candidata del centrodestra alle regionali in Toscana, si vede una donna che inveisce contro il giovane. “Da noi i gatti non si mangiano! Qui da noi si tengono in casa. Guarda che cosa stai facendo. Ora ti mando io in galera”, grida la signora. Il ragazzo prova a spiegare: “Io non ho casa. Io devo mangiare”. La donna non si da’ per vinta: “Pero’ i soldi per le sigarette ce li hai, vero? Ve ne dovete andare al vostro paese”. Ceccardi commenta: “Lo shock di una signora, le sue urla disperate per cercare di fermare un immigrato che arrostisce un povero gattino davanti a tutti. Ma come si puo’ arrivare a tanta crudelta’? È questo il nuovo “stile di vita” che dovremmo seguire? È questo il sistema di “accoglienza” della Regione Toscana? Questa non e’ integrazione. È una scena quasi irreale per la sua mostruosita’, si fa fatica a guardare, ma e’ importante che si conosca la verita’”. (Rai/ Dire) 12:33