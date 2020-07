Fisco. Bernini (FI): Limite contante danno all’economia

(DIRE) Roma, 1 Lug. – “Da oggi chi paga in contanti un bene acquistato con piu’ di duemila euro rischia una multa fino a 50 mila euro. Un colpo durissimo che abbattera’ ancora di piu’ i consumi favorendo le banche che non hanno abbassato il costo delle commissioni e penalizzando soprattutto gli anziani”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che aggiunge: “Impedire a un cittadino italiano o straniero di spendere come vuole, dove vuole e quando vuole i suoi soldi e’ una follia, soprattutto in questo momento di crisi. In Germania e in molti altri Paese europei infatti non esiste alcun limite di spesa in contanti. Ed e’ un’illusione pensare di stroncare l’evasione eliminandola per legge. La grande evasione passa per altre strade molto piu’ sofisticate, e le mafie utilizzano ormai le criptovalute per ‘ripulire’ il denaro”. “Per cui- conclude Bernini- siamo di fronte all’ennesima misura demagogica e dannosa per un’economia che deve ripartire”. (Com/Pol/ Dire) 19:11