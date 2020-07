(DIRE) Roma, 1 Lug. – “E’ un anno che questi per incapacita’ o malafede stanno bloccando l’Italia”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini, presentando alla Camera la proposta sullo sblocco delle infrastrutture. “Questa riforma- aggiunge- costa zero, anzi porta soldi. Non e’ stata accolta, non so se per incapacita’ o per malafede e volonta’ di svendere il patrimonio italiano. C’e’ il dubbio che all’incompetenza si aggiunga una certa dose di anti italianita’”, conclude. (Tar/ Dire) 11:43