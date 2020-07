Venerdì prossimo il Presidente Santelli e il regista Muccino incontreranno la stampa

Presidenza – Catanzaro, 01/07/2020

Venerdì 3 Luglio alle ore 18.30, in località Favella della Corte (Corigliano-Rossano), in occasione dell’inizio delle riprese del cortometraggio dedicato alla Calabria, il Presidente Jole Santelli, il regista Gabriele Muccino e l’intero cast incontreranno la stampa. Un piccolo grande film che racconta la regione degli agrumi. Un viaggio tra le Clementine, coltivate in Calabria sin dagli anni ’30, i cui agrumeti disposti a filari sono parte integrante del paesaggio; il Cedro, descritto nella Bibbia come il frutto sacro dell’albero più bello, profumatissimo ed eterno, coltivato nella Riviera dei cedri nella sua varietà migliore; il Bergamotto, l’ ”oro verde”, coltivato nel cuore della Locride; il Limone di Rocca Imperiale. Attraverso questi quattro preziosi simboli del Mediterraneo il racconto seguirà un percorso emozionale dalle immagini suggestive che farà scoprire le acque cristalline, i magnifici borghi, la natura selvaggia, i vicoli più incantevoli della Calabria. Due settimane di riprese a partire dal 4 luglio per un grande corto d’autore.