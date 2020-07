Bostwana, misteriosa morìa di elefanti

Nel nord del Bostwana sono oltre 350 gli elefanti morti in tempi molto rapidi e per cause misteriose. Gli scienziati parlano di “disastro ambientale”, iniziato a maggio quando nel delta dell’Okavango fu trovato un gruppo di elefanti morti. Il governo deve ancora effettuare dei test sulle carcasse per capire le ragioni di questa strage e se ci siano rischi per la salute dell’uomo. Tra le cause della morte si pensa ad un avvelenamento o ad una malattia sconosciuta. Gli elefanti, secondo dei testimoni locali, prima di morire hanno cominciato a girare su stessi, segno di un problema neurologico. Misterioso anche il fatto che sono morti elefanti maschi e femmine di qualsiasi età. Adesso la preoccupazione è per le prossime settimane, avvertono gli ambientalisti che sul posto hanno già notato alcuni esemplari dimagrire. Come riporta ansa.it, per il Botswana la moria di elefanti nel delta dell’Okavango, dove ci sono 15.000 esemplari, cioè il 10% del totale, è un disastro a diversi livelli. Il turismo ecologico infatti rappresenta il 10-12% del Pil, secondo solo al business dei diamanti.