Governo. Gelmini: FI alternativa a Conte e Mes

Unità nazionale è fake news

(DIRE) Roma, 2 Lug. – “Forza Italia e’ all’opposizione e ci restera’: non inseguiamo ne’ Conte ne’ qualche strapuntino di governo. Siamo alternativi all’attuale premier e al Movimento 5 Stelle, lavoriamo sodo ogni giorno nella logica della ‘riduzione del danno’ e nell’interesse del Paese per modificare i decreti pasticciati ed incompleti del Governo”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Abbiamo una visione diversa dalla Lega e da Fratelli d’Italia sull’utilizzo del Mes: ma questo- aggiunge- non ci impedira’ di assicurare ad altre Regioni il buongoverno del centro-destra. E lo stesso faremo, quando sara’ il momento, candidandoci alla guida del Paese. Il governo di unita’ nazionale e’ una fake news”. (Com/Pol/ Dire) 17:07