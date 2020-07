Myanmar: frana in una miniera di giada, circa 160 morti

19.30 – Nel nord del Myanmar, a Hpakant nello Stato di Kachin, una frana ha colpito una miniera di giada causando circa 160 morti. Come comunicato dal dipartimento dei vigili del fuoco, un’ondata di fango, causata dalle forti piogge, ha invaso la miniera investendo i minatori. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, ostacolate dal maltempo, per portare in salvo eventuali sopravvissuti. Il Myanmar è il maggiore esportatore mondiale di giada che è la principale risorsa del Paese. Il terreno fortemente sfruttato è soggetto frequentemente a questo tipo di incidenti.