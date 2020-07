Torino: colpito da ordine di cattura, si presenta in Questura per una denuncia. Arrestato dopo un controllo

Aveva perso i documenti d’identità e avanti ieri mattina si è recato presso gli uffici di via Grattoni per sporgere denuncia di smarrimento. L’uomo aveva con sé una fotocopia della carta d’identità smarrita e ha declinato le generalità così come riportato sulla fotocopia. Da accertamenti svolti in banca dati S.D.I. dagli agenti preposti al servizio ricezione denunce, emergeva a carico del quarantasettenne la revoca di un decreto di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale ripristino dell’ordine stesso, risalente al Luglio dello scorso anno. In buona sostanza, l’uomo da oltre un anno era ricercato dalle forze di polizia per l’esecuzione della misura cautelare, ma essendo senza fissa dimora e non svolgendo alcuna attività lavorativa, era riuscito sempre a sottrarsi all’arresto. Fino ad avantieri mattina, quando per lui si sono aperte le porte del carcere.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6885efdce92653fe196959910