A Milano Polizia arresta giovane spacciatore di ecstasy

Giovedì pomeriggio gli agenti della PolMetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nei pressi della fermata della linea metropolitana MM3 Montenapoleone hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un ragazzo italiano di 25 anni. I poliziotti, nel corso del servizio di pattugliamento sulla linea MM3 della metropolitana di Milano, hanno chiesto i documenti al giovane, che è apparso fin da subito molto preoccupato. Da un primo controllo il ragazzo è risultato gravato da precedenti penali per droga e per questo è stato invitato a seguire i poliziotti presso gli uffici della PolMetro presso la fermata Duomo. Durante il tragitto in metro il 25enne ha cercato di nascondere un involucro contenente della sostanza in un taschino. Gli agenti, una volta recuperato l’involucro, hanno notato che all’interno di quest’ultimo vi erano 8 dosi di MDMA (Ecstasy) e per questo lo hanno arrestato.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945eff5c3fbbc8b862774094