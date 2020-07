Governo. Berlusconi: via maestra elezioni

(DIRE) Roma, 3 Lug. – “No, sono i titoli dei giornali che hanno creato degli equivoci. Io sono convinto, come Salvini e tutti i nostri alleati, che la via maestra siano le elezioni”. Poi “come via subordinata, ci vorrebbe un governo in sintonia con la maggioranza degli italiani dotato di autorevolezza e capace di gestire questa crisi. Un governo credibile in Europa e nel mondo. E’ possibile trovare in questo Parlamento un Governo così? Io non credo, ma se fosse possibile il Centrodestra unito dovrebbe ragionare sul da farsi”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘Zapping’ su Radio Rai1 (Vid/ Dire) 19:50 03-07-20