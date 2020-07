Milano, non si ferma all’Alt dei poliziotti: Polizia arresta spacciatore dopo un lungo inseguimento dalla periferia verso il centro

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni per resistenza e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle ore 3.20, gli agenti della volante del Commissariato Comasina, durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio, transitando in viale Certosa hanno notato un’autovettura che viaggiava a velocità elevata. I poliziotti, hanno deciso di fermare l’auto, ma il conducente non si è fermato all’ALT e ne è scaturito un lungo inseguimento dalla periferia verso il centro città, terminato in Piazzale Loreto all’intersezione con Corso Buenos Aires, anche grazie all’arrivo di altre volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale inviate in ausilio dalla Centrale Operativa. Durante l’inseguimento l’uomo alla guida si è disfatto degli involucri di droga lanciandoli dal finestrino. Bloccato, è stato trovato in possesso di 1.235 euro in contanti, due telefoni cellulari e un mazzo di chiavi. I poliziotti hanno poi ricostruito che il 37enne, circa un’ora prima, era stato già controllato in via Gallarate dalla volante del Commissariato Quarto Oggiaro, ma non aveva con sé alcuna somma di denaro, mentre mentre poco dopo è stato trovato in possesso della citata somma di denaro della quale non ha saputo giustificarne il possesso. Inoltre, durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati rinvenuti all’interno di un mobile della cucina 11 involucri per un peso di circa 7,6 grammi di cocaina, mentre all’interno della cappa di aspirazione della cucina altri 64 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, e nella camera da letto 3110 euro in contanti.

