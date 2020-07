Scuola. Meloni: bene 150 mln in più per ripartire, ma serve fare di più

(DIRE) Roma, 3 Lug. – “Lo stanziamento di 150 milioni di euro in più per le scuole paritarie, deciso con un emendamento trasversale al dl rilancio in Commissione Bilancio sottoscritto anche da FdI,è una buona notizia ma è solo un primo passo per salvare un comparto strategico per il sistema nazionale dell’istruzione. Serve fare di più: FdI continuerà a difendere la libertà educativa delle famiglie e a chiedere che per queste scuole siano stanziate maggiori risorse. È una battaglia di civiltà che abbiamo sposato fin dall’inizio e che continueremo a portare avanti”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Vid/ Dire) 22:17 03-07-20