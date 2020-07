Possibilità di lavoro presso la multinazionale del fast-food Burker King. L’azienda americana, fondata nel 1954 a Miami, cerca infatti personale da inserire nei suoi locali presenti nel territorio italiano. Nel dettaglio, Burger King ricerca addetti alla vendita in vari store a Milano, Cremona, Monza, Bergamo, Roma, Giulianova, Pescara e in altre città: sono oltre duecento gli esercizi attivi in Italia. I compiti che spettano alle risorse ricercate riguardano:

accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento;

eseguire in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico;

·valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene;

mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente agli utensili e al materiale di cucina;

rispettare le norme HACCP e della sicurezza;

utilizzare le attrezzature di lavoro con cura;

preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime consegnate al ristorante;

svolgere attività di pulizia dell’area sala, bagni ed esterno;

relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.

Burger King è presente in Europa dal 1975, mentre il primo fast-food della catena ad aprire in Italia è stato quello di Milano nel 1998. Ulteriori informazioni per le candidature sono disponibili alla pagina Lavora con noi del gruppo.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Burker-King-assume-in-Italia.aspx