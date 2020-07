Egitto. Zaki scrive dal carcere: ‘Sto bene, mi mancate tanto’

(DIRE) – Roma, 5 Lug. – “Cari, sto bene e in buona salute, spero che anche voi siate al sicuro e stiate bene. Famiglia, amici, amici di lavoro e dell’Università di Bologna, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poche parole”. Così Patrick George Zaki, studente dell’Università di Bologna in una lettera inviata alla famiglia da un carcere dell’Egitto. Il testo è stato pubblicato su Facebook dalla rete di attivisti ‘Patrick Libero’. “Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità, ancora meglio di prima”, continua Zaki, arrestato il 7 Febbraio all’aeroporto del Cairo, dove era appena atterrato con un volo proveniente dall’Italia. La prossima udienza per lo studente e’ prevista il 12 luglio. (Est/Dire) 10:22 05-07-20