L’agenzia formativa Talentform ha aperto le iscrizioni per il nuovo corso di formazione gratuito per disoccupati in Web Content Editor. Il percorso si svolgerà completamente da remoto, tramite “aula virtuale” e durerà complessivamente 208 ore. Gli argomenti trattati saranno:

Comunicazione Il lavoro del Web Content Editor Web Content Editing Principi di Content Marketing Agenzia Stampa Online: funzioni e obiettivi Definire un piano editoriale Copywriting nell’era digitale: metodo e strategie Comunicazione aziendale: come utilizzare il Seo Web marketing: gli annunci Copywriting: diversi modi di produzione content Diritti e doveri di lavoratori in somministrazione.

I posti a disposizione sono solo 14 e la data di inizio delle lezioni verrà stabilita a breve. Ulteriori informazioni e iscrizioni online, cliccando qui.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Formazione-online-in-Web-Content-Editor.aspx