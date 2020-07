Il wedding rinasce con La Vie En Blanc Atelier

Il mondo del wedding riprende lentamente le proprie attività, qualche matrimonio inizialmente posticipato al 2021 viene riprogrammato nella stagione autunnale che si prospetta ricca come non mai di celebrazioni. Le spose che avevano riposto nel cassetto i loro programmi, tornano a sperare di poter indossare l’abito dei loro sogni, coronando il loro amore in un anno difficile.

La Vie En Blanc Atelier, non ha mai smesso di essere al loro fianco. Anche nel pieno del lockdown infatti, ha messo in atto importanti iniziative a supporto delle spose. Attraverso l’atelier virtuale ha tenuto accesa la fiamma della speranza, mantenendo il contatto con una presenza continua che ha tenuto vivo il sogno di indossare l’abito tanto desiderato. In virtù di questa lungimiranza Giorgia Albanese, giovane titolare de La Vie En Blanc Atelier, ha potuto anticipare tutte le attività necessarie alla ripresa ed oggi accoglie le sue spose nella rinnovata sede di Viale delle Milizie, 34 con la stessa cordiale ospitalità e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Gli eleganti ed ampi spazi dell’atelier consentono alle future spose di scegliere il proprio abito in sicurezza e serenità, seguite, consigliate e coccolate dal sorriso e dalla professionalità dello staff de La Vie En Blanc Atelier, dove il cuore del wedding non ha mai smesso di pulsare.