Migranti. Salvini: Aggressioni a Milano e Catania, espulsioni e galera

(DIRE) Roma, 5 Luglio – “A Bronte, provincia di Catania, un rifugiato minaccia l’assistente sociale e danneggia l’auto dei carabinieri. In pieno centro a Milano, invece, un ex cliente nigeriano ha aggredito a calci e pugni un’avvocata dell’Asgi, la nota associazione pro-immigrati da sempre contro i Decreti sicurezza. Contro ogni violenza senza se e senza ma: i delinquenti devono stare in galera e – nel caso di immigrati – dopo la cella ci dev’essere l’espulsione”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Lum/ Dire) 13:35 05-07-20