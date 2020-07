Migranti. Varchi (FdI): Conte cede a prepotenza ONG per non perdere la poltrona

(DIRE) Roma, 5 Lug. – “Preoccupato che la lotta intestina che dilania le diverse sinistre al governo possa mettere a repentaglio la sua poltrona, Conte cede alla prepotenza delle ONG e fa sbarcare in Italia altri 180 immigrati che Francia e Malta non hanno voluto. Il grido di allarme del sindaco di Porto Empedocle e’ emblematico e ben rappresenta le preoccupazioni della Sicilia intera: possibile che questo sia l’unico porto sicuro? E perche’ si fanno sbarcare quasi 200 persone senza aver atteso il risultato dei tamponi, peraltro eseguiti da 5 medici dell’Asp e 2 dell’Usmaf in perenne carenza di organico? La vita degli italiani non vale meno di quella degli immigrati. L’Italia e i siciliani sono stanchi del doppiopesismo di questo Governo. Il blocco navale che chiede Fratelli d’Italia era e rimane l’unica soluzione per evitare le morti in mare e il traffico di esseri umani”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione giustizia. (Com/Tar/ Dire) 22:44 05-07-20