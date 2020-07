Possibilità di lavoro con FCA in Brasile

Posizioni aperte con FCA presso alcuni stabilimenti in Brasile che fanno parte della multinazionale nata dalla fusione tra FIAT e Chrysler Group, nel 2014. Nel paese latinoamericano, infatti, il gruppo ricerca alcune figure professionali da inserire al suo interno. Nel dettaglio, le opportunità attualmente aperte con FCA in Brasile riguardano:

Meccanico di manutenzione a Rio de Janeiro

Elettricista a San Paolo

Tecnico di automazione a Rio de Janeiro

Coordinatore per la Promozione della salute a Minas Gerais.

Oltre alle offerte di lavoro in Brasile, FCA ricerca altre figure professionali nel continente americano, in particolare negli Stati Uniti e in Messico. Queste opportunità e altre ancora sono descritte nei dettagli presso la pagina Carriere della multinazionale dell’automobile.

