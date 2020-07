Scuola. Marin (FI): emblema del fallimento e dell’incapacità del Governo

(DIRE) Roma, 5 Lug. – “A Settembre le scuole riapriranno, ma ancora non si sa bene come. Mancano due mesi al suono della campanella e il governo non riesce proprio a dare delle linee guida chiare. Un governo che anche per quanto riguarda la scuola brancola nel buio. E così scarica tutto il peso delle decisioni sui dirigenti scolastici e sugli enti locali. Ma se sei al governo non puoi scappare dalle tue responsabilità. Se no cosa ci stai a fare al governo se invece di affrontare problemi li eviti? E che sia per inadeguatezza, incapacità o indecisione poco cambia perche’ il risultato è che il prezzo lo pagano gli alunni, le famiglie e gli insegnanti. Un governo che decide di non decidere non e’ quello che serve agli Italiani. E la gestione della ripartenza scuola che riguarda il futuro dei nostri figli e del nostro Paese sta diventando uno degli emblemi principali del fallimento del governo delle quattro sinistre”. Così Marco Marin, deputato di Forza Italia. (Com/Tar/ Dire) 21:15 05-07-20