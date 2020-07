Termoli (Cb): arrestato 23enne per spaccio di droga

Il personale della Polizia di Stato di Termoli ha tratto in arresto un giovane pregiudicato del posto per spaccio di stupefacenti. Nella serata di ieri, sabato 4 luglio, nell’ambito dei servizi interforze disposti dal Questore di Campobasso dr. Giancarlo Conticchio per la movida cittadina e per il contrasto dei reati in genere, il personale del Commissariato di P.S. di Termoli in collaborazione con la Squadra mobile e con l’ausilio di un team cinofilo antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un noto pregiudicato termolese, di anni 23, ha sequestrato circa gr.70 di sostanza stupefacente tipo marijuana, alcune dosi di eroina e cocaina, due bilancini elettronici e altro materiale destinato al taglio e al confezionamento dello stupefacente. Alla vista degli agenti l’uomo ha cercato di disfarsi di parte della droga posseduta lanciandola dalla finestra, prontamente recuperata dagli operatori di Polizia. Il giovane, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato tratto in arresto e ristretto presso il carcere di Larino.

