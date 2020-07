Ancona, incidente stradale

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata del 6 Luglio a Osimo per un incidente stradale nel quale un’autovettura si è scontrata con un mezzo a tre ruote causandone il ribaltamento. La squadra VVF di Osimo ha estratto il conducente del piccolo mezzo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 . Anche la conducente dell’autovettura è stata trasportata al vicino ospedale di Osimo per le cure necessarie. I Vigili del Fuoco hanno infine messo in sicurezza l’area dell’intervento.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65952