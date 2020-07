Coronavirus. Unità di crisi: 225 controllati da Bangladesh, 14 con sieroprevalenza

Controlli passeggeri su volo da Dacca a Roma

(DIRE) Roma, 6 Lug. – “Su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma Fiumicino al momento sono risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. Sono stati eseguiti i tamponi e domani ci saranno i risultati. I passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonche’ la Asl Roma 3 e le otto unita’ mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. (Rai/ Dire) 22:51 06-07-20