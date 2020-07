E’ morto il Maestro Ennio Morricone

E’ morto in una clinica di Roma durante la notte Ennio Morricone, aveva 92 anni (Roma, 10 Novembre 1928 – Roma, 6 Luglio 2020). Il cinema italiano e mondiale perde un grande un musicista e un compositore di inestimabile valore. Morricone vinse anche il Premio Oscar alla carriera il 25 Febbraio 2007. Tra le sue musiche delle memorabili colonne sonore di film cult del cinema tutti ricordano: “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta in America” o “Nuovo cinema Paradiso” ma sono innumerevoli, più di 500, le musiche che consegnano alla storia del cinema il maestro Morricone. Si era rotto il femore appena qualche giorno fa, in base a quanto si legge sull’Ansa.

FR