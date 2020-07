Egitto. Arrestata Hadeer star di Tik Tok: “materiale dissoluto”

(DIRE) Roma, 6 Lug. – Hadeer al-Hady, giovane egiziana con ampio seguito su Tik Tok, il social media a tema musicale, e’ stata arrestata con l’accusa di aver postato “materiale dissoluto” sulla rete. A darne notizia sono stati gli stessi servizi di sicurezza del Cairo, citati dal quotidiano Al-Masry Al-Youm. Al-Hady usava Tik Tok principalmente per diffondere suoi video, nei quali cantava in lip-sync note canzoni egiziane. La giovane e’ solo l’ultima di una serie di influencer popolari sulla piattaforma online a essere arrestata. A maggio la studentessa universitaria Mowada al-Adham era stata messa agli arresti per aver postato video satirici su Tik Tok e Instagram, mentre la stessa sorte era toccata a una giovane che aveva usato il social per denunciare una violenza. La ragazza, di 17 anni, era stata arrestata insieme alle persone che l’avevano abusata, con la stessa accusa di “promuovere la dissolutezza”. Il governo del presidente Abdel Fattah al-Sisi ha incrementato il controllo su tutti i social diffusi nel Paese. Gli uffici del procuratore generale, riferisce l’emittente britannica Bbc, hanno riferito di sorvegliare internet come se si trattasse “dei confini del Paese”. (Est/ Dire) 16:59