Enti locali. Salvini: PD ha problemi con Governo, città e regioni

(DIRE) Roma, 6 Lug. – “Non mi occupo delle cose in casa altrui ma prendo atto del fatto che il Governatore all’ultimo posto della classifica per gradimento e’ Zingaretti, e quindi un problema c’e’, e che i sindaci agli ultimi posti sono il sindaco di Palermo, il sindaco di Roma, il sindaco di Reggio Calabria. Mi sembra che in casa del Pd ci sia qualche problema con la buona amministrazione sia dei comuni che delle Regioni”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti durante una conferenza stampa dopo l’incontro a Milano con gli imprenditori del settore autotrasporti di FAI-Conftrasporto. (Mar/ Dire) 12:34