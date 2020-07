Enti locali. Santelli tra governatori più amati d’Italia

Presidente si attesta al quarto posto in sondaggio del Il Sole 24 Ore

Reggio Calabria, 6 Lug. – Perde uno 0,3% di gradimento la neo governatrice della Calabria, Jole Santelli, ma questo non le impedisce di essere tra i presidenti di Regione piu’ apprezzati d’Italia. Suo, stando al sondaggio de Il Sole 24 Ore “Governance Poll” dedicato alla popolarita’ dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta, infatti, il quarto posto in classifica dietro Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Donatella Tesi (Umbria). Rispetto al dato elettorale, Santelli passa dal 55,3% al 55%. L’indagine Noto Sondaggi del quotidiano economico si e’ occupata anche dei primi cittadini stilando, anche per loro, una classifica sui migliori 105 “piazzati” in fatto di gradimento. Per trovare il primo sindaco calabrese bisogna scorrere la classifica fino al 44mo posto. È qui che si piazza il primo cittadino di Crotone, Ugo Pugliese. Il suo incremento, rispetto al dato elettorale, e’ dell’1,7% (dal 53% al 54,7%). Recita, invece, male la classifica per Sergio Abramo sindaco di Catanzaro. Per lui il gradimento scende di oltre dieci punti percentuali. Rispetto alle elezioni, 64,4%, si attesta oggi al 53,5% del gradimento. Perdita del 6,6% per Mario Occhiuto, primo cittadino di Cosenza, che passa dal 59% al 52,4% occupando la 66ma posizione. A breve distanza, al 69mo posto, la sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo. Per lei una perdita di 7,6 punti percentuali (dal 59,5% al 51,9%). A chiudere la classifica dei sindaci calabresi Giuseppe Falcomata’. È lui che registra la perdita maggiore, il 18,9%, con una gradimento che scende dal 61% al 42,1%. In Italia peggio del primo cittadino della seconda citta’ calabrese solo Salvo Pogliese (Catania), Virginia Raggi (Roma) e Leoluca Orlando (Palermo). (Red/Dire) 16:40