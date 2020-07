Interpartitica in sede Lega: toni costruttivi e propositivi da tutto il Centrodestra reggino

Unità di intenti, percorsi comuni, desiderio di lottare per Reggio e per la sua rinascita nel contesto del ruolo che il comune assume quale centro della Città Metropolitana. Su queste direttrici si è mossa l’interpartitica che si è tenuta alla presenza del consigliere regionale Tilde Minasi, del coordinatore provinciale Franco Recupero e del coordinatore comunale, consigliere comunale, Emiliano Imbalzano per la Lega, del consigliere comunale Lucio Dattola, delegato per Forza Italia dall’onorevole Francesco Cannizzaro, di Luigi Fedele vice coordinatore regionale UdC e del consigliere comunale Massimo Ripepi, coordinatore Città Metropolitana di Fratelli d’Italia. Un momento di confronto dai toni costruttivi e propositivi, nel corso del quale è emersa la ferma volontà della coalizione di mantenere salde le redini e proseguire, in maniera compatta, nella stesura di un programma che possa essere lo strumento prioritario per individuare gli asset strategici sui quali devono poggiare le azioni da compiere nel prossimo futuro. L’appuntamento alle urne che la città di appresta a vivere, come sottolineato durante la riunione, rappresenta per Reggio e per i reggini, una chance importante e significativa affinché sia possibile lasciarsi alle spalle anni bui di cattiva gestione e di un’amministrazione poco attenta alle esigenze del territorio, che adesso soffre emergenze divenute croniche e che dovranno essere affrontate con un progetto ambizioso e indirizzato a risoluzioni individuate, appunto, solo tramite la collaborazione e la condivisione. Questo l’aspetto prioritario emerso dal dialogo odierno dei quattro partiti di centrodestra: il tutto si traduce nella redazione, in primis, di un programma elettorale concreto e realistico, che garantisca una visione globale delle criticità e, nel contempo, volga lo sguardo a prospettive di crescita tarate sulle potenzialità di Reggio e dell’area metropolitana. Un gruppo di lavoro eterogeneo ma coeso che vuole far risaltare le idee e la mission prima dei nomi, cosicché chi avrà l’onore di poter ambire alla carica di sindaco, possa sposare un progetto e portarlo a termine con il supporto e l’apporto di tutte le forze politiche della coalizione, il cui unico obiettivo è quello di garantire un governo solido, pragmatico, preparato e operativo alla città. Reggio merita una guida autorevole, qualificata, in grado di farle vivere una stagione migliore, che le non permetta più di essere sopraffatta da mortificazioni: la bellezza può essere riconquistata, può essere ritrovata, ma ha bisogno di occhi e parole nuove!