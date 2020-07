Bankitalia. Metà popolazione ha perso reddito, per il 30% no vacanze

(DIRE) Roma, 7 Lug. – Oltre la meta’ della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare, in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia. L’impatto e’ stato particolarmente severo per i lavoratori indipendenti. E’ quanto emerge da un’indagine della Banca d’Italia sulle famiglie durante la crisi covid. Piu’ di un terzo degli individui dichiara di non avere risorse liquide sufficienti a far fronte alle spese per consumi essenziali della famiglia per un periodo di 3 mesi. Anche le aspettative di spesa risentono della situazione economica: oltre la meta’ degli italiani ritiene che, anche quando l’epidemia sara’ terminata, le proprie spese per viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno inferiori a quelle pre-crisi. Il 30 per cento afferma di non potersi permettere una vacanza. (SEGUE) (Lum/ Dire) 10:49