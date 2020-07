Brasile. Il Presidente Bolsonaro positivo al nuovo coronavirus

(DIRE) Roma, 7 Lug. – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e’ risultato positivo al nuovo coronavirus: lo riferisce, in apertura della sua edizione online, il quotidiano A Folha de S. Paulo. In piu’ occasioni, dopo l’inizio della pandemia, il capo di Stato aveva detto che il Covid-19 era “una lieve influenza”. Su queste basi aveva di rado indossato la mascherina protettiva, invitando i governatori degli Stati del Brasile a revocare o alleggerire le misure restrittive e di distanziamento sociale adottate in un’ottica di contenimento del virus.

La tesi di Bolsonaro, contestata dall’opposizione e anche negli ambienti scientifici, e’ sempre stata che i regimi di lockdown rischiavano di danneggiare l’economia in maniera intollerabile.

Ancora ad aprile il presidente aveva detto che se fosse stato contagiato non si sarebbe “preoccupato” perche’ non avrebbe “sentito nulla” e sarebbe stato come avere “una lieve influenza o un raffreddore”.

A oggi, dopo la revoca di alcune restrizioni, da ultimo ieri con il via libera di Bolsonaro sull’utilizzo obbligatorio delle mascherine, il Brasile e’ il secondo Paese piu’ colpito al mondo dal nuovo coronavirus. I decessi con o per Covid-19 sono stati oltre 65.000. Oltre un milione e 600.000 i casi di contagio accertati. (Vig/Dire) 17:48