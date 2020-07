Commercio. Roma, Meloni: Aiuto a bar, ristoranti e attività ricettive

“Approvata delibera su OSP grazie a contributo determinante FDI”

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Grazie al contributo determinante di Fratelli d’Italia e’ stata approvata in Assemblea capitolina una delibera per aiutare bar, ristoranti, hotel e attivita’ ricettive a superare le gravi difficolta’ economiche dovute all’emergenza coronavirus. Tra le principali proposte accolte un maggiore aumento delle percentuali di occupazione di suolo pubblico (50% in centro storico e 70% nel resto della citta’) e la durata del provvedimento, che sara’ in vigore fino ad ottobre 2021. Fratelli d’Italia ancora una volta al lavoro per i cittadini romani e le attivita’ produttive”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Comunicati/Dire) 11:07