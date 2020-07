Coronavirus. Labriola (FI): Speranza ignora pericolo da migranti

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato giustamente la sospensione dei voli dal Bangladesh, dopo la richiesta dell’Unita’ di crisi anti Covid, che aveva rilevato diversi passeggeri positivi scesi dall’aereo proveniente da Dacca. Peccato si sia dimenticato di dire anche solo una parola sui migranti positivi al coronavirus che stanno arrivando nel nostro Paese. Sicuramente le condizioni sono diverse, perchè i bengalesi arrivano per cercare lavoro, in questo caso stagionale mentre i migranti arrivano dall’Africa sui barconi per essere sfruttati nelle campagne. Ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia perche’ un nuovo lockdown sarebbe fatale. E mentre va in scena la politica dell’assurdo con gli italiani che continuano a fare tamponi, i migranti continuano ad arrivare senza controllo. Con questo governo l’Italia sta combinata proprio male”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. (Com/Pol/ Dire) 22:59 07-07-20