(DIRE) Roma, 7 lug. – Sono 138 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute. Sono 574 i pazienti colpiti da coronavirus guariti nelle ultime 24 ore. Sono 30 i decessi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. In totale salgono a 34.899. (Vid/ Dire) 17:16