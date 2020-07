(DIRE) Roma, 7 Lug. – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e’ stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorera’ a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. (Comunicati/Dire) 11:37