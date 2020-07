DL Rilancio. Bernini: Vergognosa gestione, ancora bloccato alla Camera

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Il Dl rilancio e’ bloccato alla Camera. Su questo c’e’ stata una vergognosa gestione dell’iter e dei tempi. Ci e’ stato spiegato che e’ colpa dell’ostruzionismo dell’opposizione in realta’ sono loro che inciampano da soli mettendo emendamenti che poi tolgono subito. La prossima settimana vedremo arriva il Dl rilancio in Senato come un treno in corsa, qui non si potra’ fermare e lo vedremo dal finestrino perche’ la maggioranza lo ha bloccato alla Camera”. Cosi’ la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in conferenza a Palazzo Madama. (Sor/Dire) 18:21