USA, la Georgia dichiara stato emergenza per le proteste violente sul caso Floyd

Sono stati mobilitati, per la Georgia, circa 1.000 agenti della Guardia Nazionale degli Stati Uniti, per far fronte all’emergenza violenza provocata dalle proteste e dalla sommossa di una parte della popolazione dopo il caso ancora non chiaro della morte di George Floyd. Kemp, Governatore Repubblicano dello stato della Georgia, ha mostrato preoccupazione per quanto sta avvenendo nella città di Atlanta, dove più di 30 persone sono state ferite in diverse sparatorie, e che altre 5, tra cui anche un bambino di 8 anni, hanno perso la vita.

