Ancona, recupero del rimorchio di un autoarticolato

Nella mattinata di oggi, poco dopo le 10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cupramontana, in Via Pianello, per il recupero del rimorchio di un autoarticolato che, per cause in fase di accertamento, si è inclinato rimanendo in bilico sulla carreggiata. I Vigili del fuco, intervenuti dal distaccamento di Jesi con un’Autobotte e un mezzo 4×4, e con l’Autogrù dalla sede centrale di Ancona, hanno recuperato il mezzo e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia Stradale per quanto di competenza.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66002